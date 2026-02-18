NVIDIA 146.30 CHF 2.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri rechnete in einem Ausblick am Mittwoch mit einem soliden Jahresviertel des Chip-Herstellers. Aus Investorensicht stünden der Auftragsbestand, die Profitabilität sowie die Fortschritte der KI-Computing-Plattform Rubin im Fokus./bek/he;

