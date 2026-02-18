Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9110 0.0%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 5’021 0.9%  Bitcoin 51’780 0.8%  Dollar 0.7724 0.0%  Öl 70.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Siemens827766Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kontroverse um Palantir-Aktie: CEO Karp verteidigt ICE-Zusammenarbeit und US-Behördenprojekte
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar am Donnerstag
Cembra Money Bank-Aktie: Gewinn steigt dank höherer Effizienz
DKSH-Aktie: Vertriebsvereinbarung mit Osteopore geschlossen
Zug Estates-Aktie: Gewinn steigt dank Neubewertungen - Dividende erhöht
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

146.30
CHF
4.14
CHF
2.91 %
18.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.02.2026 22:04:36

NVIDIA Outperform

NVIDIA
146.30 CHF 2.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri rechnete in einem Ausblick am Mittwoch mit einem soliden Jahresviertel des Chip-Herstellers. Aus Investorensicht stünden der Auftragsbestand, die Profitabilität sowie die Fortschritte der KI-Computing-Plattform Rubin im Fokus./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf NVIDIA

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender NVIDIA-Kurs >5 >10
Fallender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 187.98 		Abst. Kursziel*:
27.67%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 187.97 		Abst. Kursziel aktuell:
27.68%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse