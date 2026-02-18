NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
146.30CHF
4.14CHF
2.91 %
18.02.2026
BRXC
18.02.2026 22:04:36
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri rechnete in einem Ausblick am Mittwoch mit einem soliden Jahresviertel des Chip-Herstellers. Aus Investorensicht stünden der Auftragsbestand, die Profitabilität sowie die Fortschritte der KI-Computing-Plattform Rubin im Fokus./bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 187.98
|
Abst. Kursziel*:
27.67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 187.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.68%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
