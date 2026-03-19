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Index-Performance im Fokus 19.03.2026 22:33:36

Handel in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Handel in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones gab am Abend nach.

IBM
197.79 CHF -3.41%
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Am Donnerstag verlor der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.44 Prozent auf 46’021.43 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.546 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.49 Prozent auf 46’913.93 Punkte an der Kurstafel, nach 46’225.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46’247.22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45’733.70 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1.47 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der Dow Jones mit 49’395.16 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.12.2025, mit 48’134.89 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41’964.63 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.88 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’733.70 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1.42 Prozent auf 201.44 USD), Cisco (+ 1.17 Prozent auf 78.51 USD), Goldman Sachs (+ 0.50 Prozent auf 809.50 USD), Salesforce (+ 0.33 Prozent auf 194.99 USD) und Visa (+ 0.23 Prozent auf 299.71 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Home Depot (-2.65 Prozent auf 283.40 EUR), Boeing (-2.34 Prozent auf 201.18 USD), McDonalds (-1.95 Prozent auf 309.58 USD), 3M (-1.63 Prozent auf 142.71 USD) und UnitedHealth (-1.37 Prozent auf 280.44 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41’783’999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.826 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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