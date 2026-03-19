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S&P 500-Performance 19.03.2026 22:33:36

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 beendete den Donnerstagshandel mit Verlusten.

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Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.27 Prozent leichter bei 6’606.49 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 55.127 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.775 Prozent auf 6’573.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’624.70 Punkten am Vortag.

Bei 6’557.82 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’636.74 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.02 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 6’861.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wurde der S&P 500 auf 6’834.50 Punkte taxiert. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Stand von 5’675.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3.67 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’557.82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Seagate Technology (+ 6.84 Prozent auf 434.60 USD), Baker Hughes (+ 5.62 Prozent auf 60.71 USD), Schlumberger (+ 5.52 Prozent auf 47.82 USD), IPG Photonics (+ 5.29 Prozent auf 122.78 USD) und Dell Technologies (+ 5.06 Prozent auf 156.76 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Newmont (-6.89 Prozent auf 99.20 USD), The Mosaic (-5.69 Prozent auf 26.20 USD), International Paper (-5.29 Prozent auf 34.00 USD), Molina Healthcare (-4.32 Prozent auf 142.21 USD) und Eversource Energy (-4.29 Prozent auf 69.62 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 41’783’999 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 11.61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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