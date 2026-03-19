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19.03.2026 22:33:36
Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach
Der NASDAQ Composite zeigte sich am Abend mit negativen Notierungen.
Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.28 Prozent tiefer bei 22’090.69 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.27 Prozent auf 21’871.04 Punkte an der Kurstafel, nach 22’152.42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’851.05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’187.06 Zählern.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 1.12 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 22’682.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’307.62 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Stand von 17’750.79 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4.93 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23’988.26 Punkte. Bei 21’851.05 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 19.13 Prozent auf 58.09 USD), Microvision (+ 11.95 Prozent auf 0.69 USD), Lifetime Brands (+ 11.74 Prozent auf 4.57 USD), Comtech Telecommunications (+ 10.32 Prozent auf 3.74 USD) und Americas Car-Mart (+ 7.69 Prozent auf 12.18 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Century Aluminum (-10.28 Prozent auf 49.65 USD), Volvo (B) (-8.43 Prozent auf 31.05 USD), Royal Gold (-7.20 Prozent auf 225.07 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6.34 Prozent auf 5.02 USD) und Sangamo Therapeutics (-5.28 Prozent auf 0.34 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41’783’999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.95 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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