NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen "Superzyklus". Kursrückgänge seien Kaufgelegenheiten. Dabei verwies er auf die positive Stromnachfrage wegen Rechenzentren und Elektrifizierung sowie auf die Stilllegungen von Kohle- und Kernkraft-Anlagen und die Notwendigkeit, das Stromnetz zu modernisieren. RWE und Solaria etwa seien hier Profiteure, weshalb er diese Aktien präferiere./ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.96 € 		Abst. Kursziel*:
11.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.71%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

