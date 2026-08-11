NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 219,83 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'587 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 222,18 USD. Bei 222,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'249'487 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 7,60 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,07 USD am 06.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 25,37 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,648 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 20.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,23 Prozent auf 81.62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.08.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 01.09.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,00 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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