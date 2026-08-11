Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Start im Minus

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 15:57 Uhr via NASDAQ 0.23 Prozent auf 26’543.19 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.251 Prozent auf 26’672.17 Punkte an der Kurstafel, nach 26’605.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’497.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’679.26 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’281.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’274.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’385.40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14.23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FormFactor (+ 4.90 Prozent auf 117.98 USD), PDF Solutions (+ 4.81 Prozent auf 49.92 USD), KLA (+ 4.48 Prozent auf 201.37 USD), Modine Manufacturing (+ 4.30 Prozent auf 199.23 USD) und ASML (+ 4.19 Prozent auf 1’806.11 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-16.51 Prozent auf 20.63 USD), Elbit Systems (-8.38 Prozent auf 775.15 USD), Hub Group (-4.84 Prozent auf 45.06 USD), Deckers Outdoor (-3.59 Prozent auf 93.94 USD) und AAON (-3.47 Prozent auf 86.14 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12’014’609 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch