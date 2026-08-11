Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt mittags zurück

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.15 Prozent schwächer bei 7’741.57 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 62.741 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.213 Prozent fester bei 7’769.65 Punkten, nach 7’753.11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’767.51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’740.88 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7’575.39 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 7’412.84 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6’373.45 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’793.68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Teradyne (+ 4.06 Prozent auf 379.91 USD), Tractor Supply (+ 3.87 Prozent auf 35.96 USD), Marathon Petroleum (+ 3.64 Prozent auf 331.99 USD), KLA (+ 3.63 Prozent auf 199.73 USD) und Eaton (+ 3.47 Prozent auf 460.40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Monster Beverage (-50.37 Prozent auf 45.38 USD), Under Armour (-7.58 Prozent auf 5.43 USD), Under Armour (-6.69 Prozent auf 5.30 USD), Ferguson Enterprises (-4.15 Prozent auf 252.82 USD) und AppLovin (-4.13 Prozent auf 324.99 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23’065’377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.697 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch