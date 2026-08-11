Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.37 Prozent tiefer bei 26’505.60 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.251 Prozent auf 26’672.17 Punkte an der Kurstafel, nach 26’605.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’497.52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’679.26 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’281.61 Punkte. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Stand von 26’274.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21’385.40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14.07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 6.13 Prozent auf 514.74 USD), FormFactor (+ 5.50 Prozent auf 118.66 USD), Geron (+ 5.41 Prozent auf 1.56 USD), BlackBerry (+ 4.53 Prozent auf 9.23 USD) und Modine Manufacturing (+ 4.27 Prozent auf 199.16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Hub Group (-15.27 Prozent auf 40.12 USD), Donegal Group B (-14.77 Prozent auf 21.06 USD), Elbit Systems (-8.76 Prozent auf 771.94 USD), Nexstar Media Group (-5.21 Prozent auf 181.75 USD) und Ceva (-4.98 Prozent auf 30.33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 23’065’377 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.697 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 20.48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch