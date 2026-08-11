Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.55 Prozent schwächer bei 26’459.13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.251 Prozent höher bei 26’672.17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’605.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’423.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’679.26 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’281.61 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Stand von 26’274.13 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 21’385.40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.87 Prozent. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geron (+ 6.76 Prozent auf 1.58 USD), FormFactor (+ 5.87 Prozent auf 119.07 USD), Ceragon Networks (+ 5.21 Prozent auf 2.22 USD), Modine Manufacturing (+ 5.09 Prozent auf 200.73 USD) und Lifetime Brands (+ 4.85 Prozent auf 9.72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Hub Group (-19.79 Prozent auf 37.98 USD), Donegal Group B (-13.40 Prozent auf 21.40 USD), Elbit Systems (-9.37 Prozent auf 766.74 USD), FreightCar America (-5.94 Prozent auf 7.44 USD) und Nexstar Media Group (-5.50 Prozent auf 181.18 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 27’139’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 20.48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch