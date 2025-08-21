|Kurse + Charts + Realtime
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 175 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Quartalszahlen dürften einen weiter starken Rückenwind für den KI-Chip-Spezialisten belegen, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Gespräche mit Investoren deuteten darauf hin, dass die meisten von ihnen - wie er selbst auch - eine positive Umsatzüberraschung erwarteten. Zum neuen Kursziel verwies Arcuri auf seine aktualisierten Schätzungen und den in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 205.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 175.40
|
Abst. Kursziel*:
16.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 175.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.87%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:32
|FirstFT: China to restrict Nvidia AI chip sales after Lutnick’s ‘insulting’ remarks (Financial Times)
|
06:32
|FirstFT: China to restrict Nvidia AI chip sales after Lutnick’s ‘insulting’ remarks (Financial Times)
|
20.08.25
|Piper Sandler: NVIDIA-Aktie wird noch Bilanzvorlage neues Rekordhoch markieren (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
20.08.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|142.26
|2.69%
