|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.08.2025 08:35:22
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten für den Agrarsektor blieben trotz einer Schwäche der Nutzpflanzenpreise gut, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Das spreche für eine solide Nachfrage nach Düngemitteln./bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 55.69
|
Abst. Kursziel*:
25.70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 55.70
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.67%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
05.08.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25