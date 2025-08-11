Nutrien 48.55 EUR 1.68% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten für den Agrarsektor blieben trotz einer Schwäche der Nutzpflanzenpreise gut, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Das spreche für eine solide Nachfrage nach Düngemitteln./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.