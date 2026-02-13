Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nutrien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 63.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 70.81
Abst. Kursziel*:
-11.03%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 70.81
Abst. Kursziel aktuell:
-11.03%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
03.02.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|14:01
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|60.80
|1.27%
