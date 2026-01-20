NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne für 2026 mit einer starken Geschäftsentwicklung und einem positiven Marktumfeld für den Düngerkonzern, der sich weiter auf operative Verbesserungen insbesondere bei den Kosten und der Kapitaleffizienz fokussieren dürfte, schrieb Andrew Wong in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dementsprechend sollte die Aktie weiter steigen./rob/gl/edh;