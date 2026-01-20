Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’959 -1.3%  Euro 0.9289 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’713 0.9%  Bitcoin 72’195 -2.2%  Dollar 0.7963 -0.2%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Komax-Aktie: Kabelmaschinenhersteller spürt 2025 Kundenzurückhaltung
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
BKW-Aktie: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
Chinas Notenbank: LPR-Referenzzins für Bankkredite bleibt stabil
Suche...

Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

56.76
EUR
-0.56
EUR
-0.98 %
07:30:53
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 07:11:41

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
56.76 EUR -0.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne für 2026 mit einer starken Geschäftsentwicklung und einem positiven Marktumfeld für den Düngerkonzern, der sich weiter auf operative Verbesserungen insbesondere bei den Kosten und der Kapitaleffizienz fokussieren dürfte, schrieb Andrew Wong in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dementsprechend sollte die Aktie weiter steigen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 75.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 66.38 		Abst. Kursziel*:
12.99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 66.38 		Abst. Kursziel aktuell:
12.99%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse