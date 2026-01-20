Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne für 2026 mit einer starken Geschäftsentwicklung und einem positiven Marktumfeld für den Düngerkonzern, der sich weiter auf operative Verbesserungen insbesondere bei den Kosten und der Kapitaleffizienz fokussieren dürfte, schrieb Andrew Wong in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dementsprechend sollte die Aktie weiter steigen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
