Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Düngerhandels von arabischen Produzentenländern und dem Iran seien die Branchenunternehmen sehr sensibel für die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine Eskalation der dortigen Spannungen würde die Düngerpreise und wohl auch die Aktienkurse nach oben treiben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 78.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 71.78
|
Abst. Kursziel*:
8.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 71.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.64%
|
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
18.02.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|09:47
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|61.82
|1.01%
