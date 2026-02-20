Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

61.82
EUR
0.62
EUR
1.01 %
11:44:24
BMN
20.02.2026 09:47:25

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

Nutrien
61.82 EUR 1.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Düngerhandels von arabischen Produzentenländern und dem Iran seien die Branchenunternehmen sehr sensibel für die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine Eskalation der dortigen Spannungen würde die Düngerpreise und wohl auch die Aktienkurse nach oben treiben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 78.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 71.78 		Abst. Kursziel*:
8.67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 71.80 		Abst. Kursziel aktuell:
8.64%
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

09:47 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
19.02.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nutrien Neutral UBS AG
mehr Analysen
