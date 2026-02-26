BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
26.02.2026 18:18:00
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Demnächst wird BASF die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.
BASF lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BASF die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen, dass BASF für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,098 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll BASF 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,10 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BASF 18,68 Milliarden EUR umsetzen können.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 EUR im Vergleich zu 1,45 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 60,57 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 65,26 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Analysen zu BASF
|07:07
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI letztlich schwächer -- DAX schliesst im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich nach den NVIDIA-Zahlen auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.