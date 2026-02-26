Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SPS-Aktie fester: Swiss Prime Site plant Ausgabe einer grünen Wandelanleihe
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

26.02.2026 18:18:00

Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Demnächst wird BASF die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

BASF
45.00 CHF 0.50%
BASF lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BASF die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass BASF für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,098 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll BASF 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,10 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BASF 18,68 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 EUR im Vergleich zu 1,45 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 60,57 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 65,26 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.ch

BASF-Aktie fester: Neuer Kandidat für den Aufsichtsrat steht fest
So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht
BASF-Aktie stabil: Verkauf tausender Wohnungen geplant

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

Analysen zu BASF

07:07 BASF Outperform Bernstein Research
17.02.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 BASF Neutral UBS AG
10.02.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 BASF Outperform Bernstein Research
BASF 43.89 0.83%

BASF 43.89 0.83% BASF

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

