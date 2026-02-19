Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nutrien Aktie

58.76
EUR
-0.92
EUR
-1.54 %
07:30:37
BMN
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Aktien dürften moderat negativ auf den Quartals- und Jahresbericht des Düngerkonzerns reagieren, schrieb Andrew Wong in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Denn die Barmittelschöpfung sei 2025 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dagegen seien die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) sowie der Ausblick auf 2026 wie erwartet ausgefallen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

