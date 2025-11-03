NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er gehe bei dem Düngerhersteller von einer weiter guten Geschäftsentwicklung in allen Bereichen aus, schrieb Andrew Wong in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens untermauern, in jedem Geschäftszyklus einen soliden freien Barmittelzufluss zu erzielen. Die Konsensschätzungen und der Aktienkurs hätten etwas wenig Luft nach oben./gl/ag;