Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er gehe bei dem Düngerhersteller von einer weiter guten Geschäftsentwicklung in allen Bereichen aus, schrieb Andrew Wong in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens untermauern, in jedem Geschäftszyklus einen soliden freien Barmittelzufluss zu erzielen. Die Konsensschätzungen und der Aktienkurs hätten etwas wenig Luft nach oben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 56.88
|
Abst. Kursziel*:
23.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 56.89
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25