Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

49.54
EUR
0.37
EUR
0.75 %
08:25:47
BMN
10.11.2025 06:54:38

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er gehe bei dem Düngerhersteller von einer weiter guten Geschäftsentwicklung in allen Bereichen aus, schrieb Andrew Wong in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens untermauern, in jedem Geschäftszyklus einen soliden freien Barmittelzufluss zu erzielen. Die Konsensschätzungen und der Aktienkurs hätten etwas wenig Luft nach oben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 70.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 56.88 		Abst. Kursziel*:
23.07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 56.89 		Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse