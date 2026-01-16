Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

56.54
EUR
-1.96
EUR
-3.35 %
13:44:00
BMN
16.01.2026 12:34:17

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Nutrien
56.54 EUR -3.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

