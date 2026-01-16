Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
56.54EUR
-1.96EUR
-3.35 %
13:44:00
BMN
16.01.2026 12:34:17
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 60.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 67.83
|
Abst. Kursziel*:
-11.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 67.84
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.55%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
