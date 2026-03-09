NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der starke Jahresstart des Flugzeugbauers habe sich im Februar fortgesetzt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Kommentare von Zulieferern auf der Luftfahrtmesse "The Aerospace Event" positiv ausgefallen. Deren Vertrauen in Boeing sei höher als im Vorjahr, wobei auch die größere Transparenz des Unternehmens im Vergleich zu den Zulieferern positiv bewertet worden sei./rob/la/ck;