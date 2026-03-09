Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 48’040 0.6%  DAX 23’969 2.4%  Euro 0.9046 0.1%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’230 1.7%  Bitcoin 55’310 3.8%  Dollar 0.7767 -0.1%  Öl 84.0 -6.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gewinnexplosion voraus? Rheinmetall-Aktie am Tag vor Zahlenvorlage schwach
JETZT LIVE: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

174.81
CHF
-2.60
CHF
-1.47 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 16:50:10

Boeing Outperform

Boeing
174.81 CHF -1.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der starke Jahresstart des Flugzeugbauers habe sich im Februar fortgesetzt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Kommentare von Zulieferern auf der Luftfahrtmesse "The Aerospace Event" positiv ausgefallen. Deren Vertrauen in Boeing sei höher als im Vorjahr, wobei auch die größere Transparenz des Unternehmens im Vergleich zu den Zulieferern positiv bewertet worden sei./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 11:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 11:33 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 223.21 		Abst. Kursziel*:
23.20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 223.15 		Abst. Kursziel aktuell:
23.24%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:50 Boeing Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Boeing Outperform Bernstein Research
06.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 174.81 -1.47% Boeing Co.