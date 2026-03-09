Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der starke Jahresstart des Flugzeugbauers habe sich im Februar fortgesetzt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Kommentare von Zulieferern auf der Luftfahrtmesse "The Aerospace Event" positiv ausgefallen. Deren Vertrauen in Boeing sei höher als im Vorjahr, wobei auch die größere Transparenz des Unternehmens im Vergleich zu den Zulieferern positiv bewertet worden sei./rob/la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 11:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 223.21
|
Abst. Kursziel*:
23.20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 223.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.24%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|174.81
|-1.47%
