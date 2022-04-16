Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’969 2.4%  Euro 0.9039 0.0%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’191 0.9%  Bitcoin 54’324 2.0%  Dollar 0.7784 0.1%  Öl 91.5 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Zeitenwende am Kryptomarkt: Galaxy-Chef sieht Bitcoin vor historischem Umbruch
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
BioNTech-Aktie im Sinkflug: Rote Zahlen in Q4 und Geschäftsjahr 2025 - Gründer verlassen Konzern
Suche...
eToro entdecken

BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

62.63
CHF
-15.63
CHF
-19.97 %
18:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 20:55:44

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
62.63 CHF -19.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung der Gründer, Biontech zu verlassen, sei zwar überraschend gekommen. Falls das Unternehmen jedoch die richtigen Nachfolger findet, die die Kommunikation verbessern und sich auf die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse konzentrieren, könnte dies auf lange Sicht positiv sein. Zudem seien die Aktien günstig bewertet./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf BioNTech

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender BioNTech-Kurs >10
Fallender BioNTech-Kurs
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 138.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 83.89 		Abst. Kursziel*:
64.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 83.84 		Abst. Kursziel aktuell:
64.60%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BioNTech (ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20:55 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
13:44 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen