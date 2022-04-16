BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung der Gründer, Biontech zu verlassen, sei zwar überraschend gekommen. Falls das Unternehmen jedoch die richtigen Nachfolger findet, die die Kommunikation verbessern und sich auf die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse konzentrieren, könnte dies auf lange Sicht positiv sein. Zudem seien die Aktien günstig bewertet./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
|
12:32
|Biontech: Gründer verlassen Unternehmen und wollen neue Firma gründen (Spiegel Online)
|
11:54
|Biontech macht rund eine Milliarde Euro Verlust (AWP)
|
11:30
|Co-founders behind pioneering Covid vaccine to step down from BioNTech (Financial Times)
|
04.03.26
|Moderna-Aktie springt hoch: BioNTech-Rivale beendet Patentstreit mit Milliardenvergleich (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien? (finanzen.ch)
|
14.02.26
|Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026 (finanzen.ch)
|
12.02.26
|BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse (finanzen.ch)
|
03.02.26
|BioNTech-Aktie nach Rally: Analysten sehen kaum weiteres Kurspotenzial (finanzen.ch)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|20:55
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:55
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:55
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
