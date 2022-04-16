NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung der Gründer, Biontech zu verlassen, sei zwar überraschend gekommen. Falls das Unternehmen jedoch die richtigen Nachfolger findet, die die Kommunikation verbessern und sich auf die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse konzentrieren, könnte dies auf lange Sicht positiv sein. Zudem seien die Aktien günstig bewertet./la/mis;