Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7

22.10
CHF
0.50
CHF
2.31 %
17:29:31
SWX
Deutsche Beteiligungs Buy

Deutsche Beteiligungs
22.27 CHF 0.82%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Jahreszahlen von 41,90 auf 30,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe weitgehend wie von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick klinge zuversichtlich. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Sein ursprünglicher Ansatz, den Wert der einzelnen Unternehmensteile zu betrachten und zu summieren, habe sich als zu optimistisch erwiesen. Der Experte orientiert sich nun am Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie an der Eigenkapitalrendite. So verfahre er auch mit anderen Branchenwerten./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:03 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
30.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.40 € 		Abst. Kursziel*:
26.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.44%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

16:48 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
08:52 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
