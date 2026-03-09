Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Jahreszahlen von 41,90 auf 30,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe weitgehend wie von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick klinge zuversichtlich. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Sein ursprünglicher Ansatz, den Wert der einzelnen Unternehmensteile zu betrachten und zu summieren, habe sich als zu optimistisch erwiesen. Der Experte orientiert sich nun am Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie an der Eigenkapitalrendite. So verfahre er auch mit anderen Branchenwerten./rob/la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
Analyst:
Baader Bank
Kursziel:
30.80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24.40 €
Abst. Kursziel*:
26.23%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.44%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
|16:48
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|08:52
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
