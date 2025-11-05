Novo Nordisk 40.26 CHF 2.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein geringerer Preisdämpfer ab 2027 im Zuge der Verhandlungen mit der US-Regierung dürfte die Enttäuschung über die Resultate und die gekappten Jahresziele größtenteils kompensieren, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Letztlich könnten die Aktien sogar in positivem Terrain landen, vermutet er./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.