Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’304 0.0%  SPI 17’018 -0.1%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’784 -0.7%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5’623 -0.7%  Gold 3’971 1.0%  Bitcoin 82’592 0.3%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 64.8 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Vonovia SE-Aktie mit Buy
Warburg Research: Buy für BMW-Aktie
Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
200.- Saxo-Deal

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

40.26
CHF
1.03
CHF
2.61 %
10:32:33
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 09:23:23

Novo Nordisk Overweight

Novo Nordisk
40.26 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein geringerer Preisdämpfer ab 2027 im Zuge der Verhandlungen mit der US-Regierung dürfte die Enttäuschung über die Resultate und die gekappten Jahresziele größtenteils kompensieren, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Letztlich könnten die Aktien sogar in positivem Terrain landen, vermutet er./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
315.20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:51 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
09:23 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
31.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen