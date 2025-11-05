Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
40.26CHF
1.03CHF
2.61 %
10:32:33
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2025 09:23:23
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
40.26 CHF 2.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein geringerer Preisdämpfer ab 2027 im Zuge der Verhandlungen mit der US-Regierung dürfte die Enttäuschung über die Resultate und die gekappten Jahresziele größtenteils kompensieren, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Letztlich könnten die Aktien sogar in positivem Terrain landen, vermutet er./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
315.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|09:51
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|09:23
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|39.21
|-0.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:51
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Underperform
|09:50
|
Jefferies & Company Inc.
Vonovia Buy
|09:48
|
Warburg Research
Vonovia Buy
|09:46
|
Warburg Research
BMW Buy
|09:26
|
Jefferies & Company Inc.
Ahold Delhaize Buy
|09:24
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform
|09:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight