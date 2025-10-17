Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

42.57
CHF
-2.96
CHF
-6.50 %
14:24:42
BRXC
17.10.2025 12:57:19

Novo Nordisk Overweight

Novo Nordisk
42.57 CHF -6.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu möglichen künftig deutlich niedrigeren Preisen von Gewichtssenkern in den USA seien bereits in seinen Schätzungen eingepreist, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einigen Marktteilnehmer könnte das von Trump genannte Preisniveau allerdings überraschend niedrig erscheinen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen könnten./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.04 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
366.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse