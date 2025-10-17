NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu möglichen künftig deutlich niedrigeren Preisen von Gewichtssenkern in den USA seien bereits in seinen Schätzungen eingepreist, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einigen Marktteilnehmer könnte das von Trump genannte Preisniveau allerdings überraschend niedrig erscheinen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen könnten./mf/edh;