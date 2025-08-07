|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 14:47:38
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
38.79 CHF 5.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Eine Studie des Konkurrenten Eli Lilly mit dem Medikament Orforglipron zeige beim Gewichtsverlust ein enttäuschendes Ausmaß, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sinke das Wettbewerbsrisiko für den dänischen Pharmakonzern./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
289.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
06.08.25
|Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Novo Nordisk-Aktie schwächer: UBS senkt Einstufung und Kursziel deutlich (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Novo Nordisk vor Zahlenvorlage - worauf Anleger jetzt achten sollten (finanzen.ch)
|
31.07.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Experten werden skeptisch für Novo Nordisk-Aktie nach gesenkter Prognose (finanzen.ch)
|
25.07.25
|Gerichtsentscheidung zum Wegovy-Patent beeinflusst Novo Nordisk-Aktie (finanzen.ch)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)