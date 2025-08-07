Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

07.08.2025 14:47:38

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Eine Studie des Konkurrenten Eli Lilly mit dem Medikament Orforglipron zeige beim Gewichtsverlust ein enttäuschendes Ausmaß, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sinke das Wettbewerbsrisiko für den dänischen Pharmakonzern./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

