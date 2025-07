NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der jüngsten Gewinnwarnung von 650 auf 500 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der reduzierten Jahresziele habe er seine Umsatzwachstumsprognosen für 2025 und 2026 reduziert, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe er noch Potenzial für ein prozentual zweistelliges Wachstum des Pharmakonzerns im laufenden Jahr./rob/edh/ajx;