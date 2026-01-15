Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

45.86
CHF
-1.06
CHF
-2.26 %
10:52:47
BRXC
15.01.2026 10:03:37

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
45.86 CHF -2.26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 390 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Investoren seien stark auf die Daten zum Verkaufsstart der Wegovy-Abnehmpille fokussiert, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Allerdings dürften die Daten die Verkaufszahlen nicht komplett erfassen, da Novocare und Telehealth bis zum Ende des ersten Quartals nicht reflektiert würden. Genau dies seien aber die größten Vertriebskanäle für barbezahlte Verschreibungen./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
390.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
49.26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
378.25 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

10:03 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:55 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
CHF
