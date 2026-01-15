Novo Nordisk 45.86 CHF -2.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 390 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Investoren seien stark auf die Daten zum Verkaufsstart der Wegovy-Abnehmpille fokussiert, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Allerdings dürften die Daten die Verkaufszahlen nicht komplett erfassen, da Novocare und Telehealth bis zum Ende des ersten Quartals nicht reflektiert würden. Genau dies seien aber die größten Vertriebskanäle für barbezahlte Verschreibungen./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:07 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.