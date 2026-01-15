Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 390 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Investoren seien stark auf die Daten zum Verkaufsstart der Wegovy-Abnehmpille fokussiert, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Allerdings dürften die Daten die Verkaufszahlen nicht komplett erfassen, da Novocare und Telehealth bis zum Ende des ersten Quartals nicht reflektiert würden. Genau dies seien aber die größten Vertriebskanäle für barbezahlte Verschreibungen./rob/mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
390.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
49.26 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
378.25 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
12.01.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
09.01.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
08.01.26
|Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
07.01.26
|Novo Nordisk-Aktie volatil: US-Start der Abnehmpille - JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang (finanzen.net)
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
05.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
05.01.26
|Novo Nordisk-Aktie steigt: Patent-Sieg für Semaglutid in China sichert Marktposition für 2026 (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|10:03
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:55
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|45.86
|-2.26%
