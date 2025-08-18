Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.08.2025 12:08:27

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
43.28 CHF 4.79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer weiteren US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zulassung sei früher als erwartet gekommen und entsprechend positiv, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA Wegovy zur Behandlung einer moderaten bis fortgeschrittenen, nicht-alkoholischen Fettleberentzündung zugelassen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
325.90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

