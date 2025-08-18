|Kurse + Charts + Realtime
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer weiteren US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zulassung sei früher als erwartet gekommen und entsprechend positiv, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA Wegovy zur Behandlung einer moderaten bis fortgeschrittenen, nicht-alkoholischen Fettleberentzündung zugelassen./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
325.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
15.08.25
|Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly (Financial Times)
|
15.08.25
|Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly (Financial Times)
|
15.08.25
|Novo Nordisk-Aktie legt zu trotz Dividendenabschlag (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer pausiert (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Novo Nordisk-Aktie schwächer: UBS senkt Einstufung und Kursziel deutlich (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|43.57
|5.51%
