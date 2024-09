Novo Nordisk 110.05 CHF -1.51% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 975 dänischen Kronen belassen. Nach einem starken Jahresauftakt sei die Entwicklung des Aktienkurses zuletzt ins Stocken geraten, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spiegele den verstärkten Fokus der Anleger auf die Preisgestaltung und den Wettbewerb im Bereich Fettleibigkeit wider. Sie hält es für notwendig, dass Novo eine nächste Produktgeneration weiter vorantreiben muss, um den Vorsprung und die Premium-Bewertung beizubehalten./tih/mis;

Unserer Ansicht nach muss Novo seine Pipeline der nächsten Generation weiter vorantreiben, um seinen First-Mover-Vorteil und seine Premium-Bewertung beizubehalten



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.