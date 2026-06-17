Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Erwartungen an die anstehende "Zeus"-Studie seien niedrig, und es sei möglich, dass diese die Ziele verfehlen werde, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Selbst ein Erfolg dürfte nichts an seinem Blick auf die Aktie ändern. 2031 drohe den Dänen eine milliardenschwere Patentklippe, und er sehe nur wenige Szenarien, in denen diese nennenswert abgefedert werden könnte./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
280.10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
17.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
10.06.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
31.05.26
|Novo Nordisk-Aktie: Was Analysten von Novo Nordisk erwarten (finanzen.net)
|
28.05.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|11:12
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:12
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|36.36
|6.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:17
|
UBS AG
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|11:12
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Hold
|11:07
|
UBS AG
AIR France-KLM Neutral
|11:06
|
UBS AG
BMW Neutral
|11:06
|
UBS AG
SAP Buy
|09:38
|
Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Douglas Hold