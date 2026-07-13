Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für den Pharmakonzern deckten sich in etwa mit den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Bei der Abnehmepille "Wegovy" erwartet er allerdings wegen anziehender US-Nachfrage ein deutlich stärkeres Wachstum./rob/niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
322.25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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