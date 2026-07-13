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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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13.07.2026 12:40:40

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für den Pharmakonzern deckten sich in etwa mit den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Bei der Abnehmepille "Wegovy" erwartet er allerdings wegen anziehender US-Nachfrage ein deutlich stärkeres Wachstum./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
332.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43.19 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
322.25 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
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12:40 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.06.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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