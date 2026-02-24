Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 340 auf 270 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Misserfolg des Abnehmmittels sei der "worst case" und verringere seine Ergebnisprognosen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, schrieb James Gordon am Montagabend. Die einzige Chance für Cagrisema auf merklich wettbewerbsfähigere Ergebnisse sieht Gordon in einer Studie mit höheren Dosen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270.00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
33.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
251.40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-