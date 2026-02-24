Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 340 auf 270 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Misserfolg des Abnehmmittels sei der "worst case" und verringere seine Ergebnisprognosen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, schrieb James Gordon am Montagabend. Die einzige Chance für Cagrisema auf merklich wettbewerbsfähigere Ergebnisse sieht Gordon in einer Studie mit höheren Dosen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 270.00 DKK
270.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
33.84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
251.40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse