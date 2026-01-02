Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expertenmeinung 02.01.2026 12:33:00

Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novo Nordisk-Aktie im abgelaufenen Monat.

Novo Nordisk
40.88 CHF 0.34%
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.

6 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 352,00 DKK. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 26,75 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 325,25 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK7,6116.12.2025
Deutsche Bank AG475,00 DKK46,0416.12.2025
UBS AG295,00 DKK-9,3015.12.2025
Deutsche Bank AG475,00 DKK46,0412.12.2025
UBS AG295,00 DKK-9,3012.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.352,00 DKK8,2209.12.2025
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK7,6108.12.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)400,00 DKK22,9805.12.2025
UBS AG295,00 DKK-9,3004.12.2025
UBS AG315,00 DKK-3,1501.12.2025
Jefferies & Company Inc.270,00 DKK-16,9901.12.2025

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Novo Nordisk