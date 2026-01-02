Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|
02.01.2026 12:33:00
Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novo Nordisk-Aktie im abgelaufenen Monat.
Novo Nordisk
40.88 CHF 0.34%
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.
6 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 352,00 DKK. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 26,75 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 325,25 DKK.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|7,61
|16.12.2025
|Deutsche Bank AG
|475,00 DKK
|46,04
|16.12.2025
|UBS AG
|295,00 DKK
|-9,30
|15.12.2025
|Deutsche Bank AG
|475,00 DKK
|46,04
|12.12.2025
|UBS AG
|295,00 DKK
|-9,30
|12.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|352,00 DKK
|8,22
|09.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 DKK
|7,61
|08.12.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|400,00 DKK
|22,98
|05.12.2025
|UBS AG
|295,00 DKK
|-9,30
|04.12.2025
|UBS AG
|315,00 DKK
|-3,15
|01.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|270,00 DKK
|-16,99
|01.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Novo Nordisk
