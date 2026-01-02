Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.

6 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 352,00 DKK. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 26,75 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 325,25 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK 7,61 16.12.2025 Deutsche Bank AG 475,00 DKK 46,04 16.12.2025 UBS AG 295,00 DKK -9,30 15.12.2025 Deutsche Bank AG 475,00 DKK 46,04 12.12.2025 UBS AG 295,00 DKK -9,30 12.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 352,00 DKK 8,22 09.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 350,00 DKK 7,61 08.12.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 400,00 DKK 22,98 05.12.2025 UBS AG 295,00 DKK -9,30 04.12.2025 UBS AG 315,00 DKK -3,15 01.12.2025 Jefferies & Company Inc. 270,00 DKK -16,99 01.12.2025

