FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen belassen. Auch wenn er sich bei dem Pharmakonzern schon an volatile Kurse gewöhnt habe, sei die jüngste Kursschwankung von zehn Prozent innerhalb eines Tages bemerkenswert, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen und vor Daten zum Abnehmmittel Cagrisema indes zuversichtlich./gl/jha/;