NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln und für Gewinndynamik sorgen, schrieb James Quigley am Donnerstag. Im zweiten Halbjahr 2026 kämen dann Erstattungen der US-Krankenversicherung als Triebfeder hinzu./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
436.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
373.85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

10:36 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:55 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
21.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen
