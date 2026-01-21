Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
47.97CHF
1.73CHF
3.75 %
11:04:15
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 10:36:16
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
47.97 CHF 3.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln und für Gewinndynamik sorgen, schrieb James Quigley am Donnerstag. Im zweiten Halbjahr 2026 kämen dann Erstattungen der US-Krankenversicherung als Triebfeder hinzu./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
436.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
373.85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
21.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|10:36
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:36
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:36
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|47.97
|3.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:10
|
UBS AG
Danone Buy
|11:09
|
UBS AG
RELX Buy
|11:04
|
UBS AG
Diageo Neutral
|11:03
|
UBS AG
Linde Buy
|10:55
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|10:48
|
UBS AG
Volkswagen Neutral
|10:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Buy