Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Verkaufsstart der Pillenversion des Abnehmmittels Wegovy von 400 auf 415 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dänen müssten ihren Vorsprung bei der Pillenversion von Abnehmmedikamenten gegenüber der Konkurrentin Elli Lilly nutzen und einen starken Start ins Jahr hinlegen, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschend hohe Pillenverkäufe könnten Druck bei den Spritzen und Preissenkungen ausgleichen. Rückenwind könnte dabei auch liefern, dass das Dermatologieunternehmen Galderma mit seinen Produkten nun direkt Gewichtsverlustpatienten anspreche, die auf GLP-1-Mittel gesetzt hatten./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

