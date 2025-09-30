Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

45.03
CHF
1.52
CHF
3.48 %
11:02:39
BRXC
01.10.2025 10:38:04

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
45.02 CHF 3.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 392 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Beim Pharmakonzern prägten die Evoke-Studien im Alzheimerbereich die kurzfristigen Perspektiven, schrieb James Quigley am Dienstag. Bis zum Jahresende sei das Profil von Chancen und Risiken positiv, doch für 2026 blieben die potenziellen Wachstumstreiber noch unklar./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
392.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.82 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
344.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

10:38 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
19.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
