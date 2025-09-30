Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
45.03CHF
1.52CHF
3.48 %
11:02:39
BRXC
01.10.2025 10:38:04
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
45.02 CHF 3.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 392 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Beim Pharmakonzern prägten die Evoke-Studien im Alzheimerbereich die kurzfristigen Perspektiven, schrieb James Quigley am Dienstag. Bis zum Jahresende sei das Profil von Chancen und Risiken positiv, doch für 2026 blieben die potenziellen Wachstumstreiber noch unklar./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novo Nordisk
29.09.25
|Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Analyst senkt Kursziel deutlich (finanzen.ch)
25.09.25
|Novo Nordisk-Aktie sinkt: Trendwende nicht erkennbar (finanzen.ch)
15.09.25
|Triple dose of Novo Nordisk drug delivers 19% weight loss in trials (Financial Times)
|
10.09.25
|Abnehmspritze Wegovy: Pharmakonzern Novo Nordisk streicht 9000 Stellen (Spiegel Online)
10.09.25
|Novo Nordisk to cut 9,000 jobs as it slashes profit forecast (Financial Times)
08.09.25
|Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen (finanzen.ch)
08.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Novo Nordisk
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|45.03
|3.48%
