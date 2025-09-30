Novo Nordisk 45.02 CHF 3.48% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 392 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Beim Pharmakonzern prägten die Evoke-Studien im Alzheimerbereich die kurzfristigen Perspektiven, schrieb James Quigley am Dienstag. Bis zum Jahresende sei das Profil von Chancen und Risiken positiv, doch für 2026 blieben die potenziellen Wachstumstreiber noch unklar./tih/ag;

