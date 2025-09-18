FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Diabetes-Tagung EASD sei bislang eher unauffällig verlaufen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bemerkenswerter sei hingegen die Flut an Warnschreiben, die die US-Gesundheitsbehörde FDA kürzlich an die Hersteller billiger Kopien der Gewichtssenker verschickt habe. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung./edh/tav;