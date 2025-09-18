Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Diabetes-Tagung EASD sei bislang eher unauffällig verlaufen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bemerkenswerter sei hingegen die Flut an Warnschreiben, die die US-Gesundheitsbehörde FDA kürzlich an die Hersteller billiger Kopien der Gewichtssenker verschickt habe. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung./edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
600.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
369.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
