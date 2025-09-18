Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

49.42
CHF
3.08
CHF
6.65 %
13:51:14
BRXC
18.09.2025 12:13:48

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
49.42 CHF 6.65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Diabetes-Tagung EASD sei bislang eher unauffällig verlaufen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bemerkenswerter sei hingegen die Flut an Warnschreiben, die die US-Gesundheitsbehörde FDA kürzlich an die Hersteller billiger Kopien der Gewichtssenker verschickt habe. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
600.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.39 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
369.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

