Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’379 -1.2%  SPI 17’104 -1.1%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’264 -0.2%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5’699 -0.2%  Gold 3’928 -1.6%  Bitcoin 91’055 0.4%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 64.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PayPal-Aktie mit Kurssprung: PayPal macht in Q3 mehr Gewinn
Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher
UPS-Aktie mit Kurssprung: Ergebnisse über Erwartungen
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

99.53
CHF
-3.63
CHF
-3.52 %
12:30:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 10:56:11

Novartis Hold

Novartis
99.50 CHF -2.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während die Gewinne im Kerngeschäft ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
99.65 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
99.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.56%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:56 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:21 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Novartis Outperform Bernstein Research
27.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen