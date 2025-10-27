Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
99.53CHF
-3.63CHF
-3.52 %
12:30:50
SWX
28.10.2025 10:56:11
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während die Gewinne im Kerngeschäft ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
99.65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
99.50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.56%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
