Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novartis im Zuge eines Analystenwechsels von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 120 Franken angehoben. Der Pharmariese dürfte 2026 eine ziemlich reichhaltige Auswahl an Wirkstoffen in der Pipeline haben, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch seien die meisten davon bereits recht gut in den Konsensschätzungen reflektiert und/oder stünden vor erheblichen Herausforderungen durch Wettbewerber. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
112.54 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.63%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
112.85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.34%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Mittwochvormittag vor (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|SIX-Handel: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.01.26
|SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|09:22
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09:22
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|112.86
|1.20%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:22
|
Barclays Capital
Novartis Equal Weight
|09:17
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|08:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vodafone Group Buy
|08:49
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Evonik Sell
|08:29
|
Barclays Capital
Bayer Overweight
|07:10
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold
|07:09
|
Jefferies & Company Inc.
Beiersdorf Hold