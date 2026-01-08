Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Heidelberg Materials zeichne sich durch das starke Engagement im europäischen Zementsektor und im US-Infrastrukturbereich aus./edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
227.20 €
|
Abst. Kursziel*:
14.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
227.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.14%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
