Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Billigflieger erhöhte Ruairi Cullinane seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028. Dies reflektiere die gestiegenen Flugpreise im dritten Quartal, die gesunkenen Treibstoffkosten sowie eine voraussichtliche einmalige Belastung aufgrund einer Geldstrafe der italienischen Wettbewerbsbehörde, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.96 €
|
Abst. Kursziel*:
10.50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.62%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die Ryanair-Aktie ein (finanzen.net)
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie: Italiens Kartellbehörde verhängt Millionenbusse (AWP)
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (AWP)
|
30.11.25
|Was Analysten von der Ryanair-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
28.11.25