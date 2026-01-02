Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’297 -0.2%  SPI 18’332 -0.3%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’100 -0.1%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 5’911 -0.2%  Gold 4’419 -0.8%  Bitcoin 71’810 -1.4%  Dollar 0.7973 0.0%  Öl 60.8 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Bechtle bündelt internationales Geschäft in neuer Division - Aktie fällt
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus
Suche...

Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.62
CHF
-0.05
CHF
-0.57 %
13:03:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 11:10:57

Enel Buy

Enel
8.62 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel von 8,95 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger dürfte ein starkes Jahr 2025 hinter sich haben, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde seinen Strategieplan für die Jahre 2026 bis 2028 am 23. Februar vorstellen, bei dem unter anderem die Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe im Mittelpunkt stehen sollten./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.25 € 		Abst. Kursziel*:
10.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.95%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse