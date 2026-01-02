Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Enel Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel von 8,95 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger dürfte ein starkes Jahr 2025 hinter sich haben, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde seinen Strategieplan für die Jahre 2026 bis 2028 am 23. Februar vorstellen, bei dem unter anderem die Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe im Mittelpunkt stehen sollten./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.25 €
|
Abst. Kursziel*:
10.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.95%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
07.01.26