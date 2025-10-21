Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Die jüngsten Studienergebnisse zu Pluvicto, die zeigen, dass die Therapie das Fortschreiten von Prostatakrebs deutlich verzögern kann, sind nach Einschätzung von Emmanuel Papadakis solide bis ein wenig enttäuschend, was die Wirksamkeit angeht. Insgesamt wertet er das Update im Rahmen des Esmo-Krebskongresses in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung als relativ neutral für den Pharmakonzern./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104.46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
104.68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.63%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
