Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

104.38
CHF
0.24
CHF
0.23 %
11:40:01
SWX
21.10.2025 09:47:58

Novartis Buy

Novartis
104.68 CHF 0.62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Die jüngsten Studienergebnisse zu Pluvicto, die zeigen, dass die Therapie das Fortschreiten von Prostatakrebs deutlich verzögern kann, sind nach Einschätzung von Emmanuel Papadakis solide bis ein wenig enttäuschend, was die Wirksamkeit angeht. Insgesamt wertet er das Update im Rahmen des Esmo-Krebskongresses in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung als relativ neutral für den Pharmakonzern./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
104.46 CHF 		Abst. Kursziel*:
14.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
104.68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.63%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
