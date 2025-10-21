FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Die jüngsten Studienergebnisse zu Pluvicto, die zeigen, dass die Therapie das Fortschreiten von Prostatakrebs deutlich verzögern kann, sind nach Einschätzung von Emmanuel Papadakis solide bis ein wenig enttäuschend, was die Wirksamkeit angeht. Insgesamt wertet er das Update im Rahmen des Esmo-Krebskongresses in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung als relativ neutral für den Pharmakonzern./gl/ag;