Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Novartis-Aktie mit Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix seien die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum der Schweizer, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kürzlich erfolgten Markteinführungen von Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria und Vanrafia bei Nephropathie dürften den Umsatz ebenfalls ankurbeln. Als weitere wichtige Wachstumstreiber verwies sie auf erwartete Zulassungsanträge und laufende Phase-III-Studien.

Um 15:18 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 113.90 CHF nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 19.23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 687’550 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 04.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

