Aktie bewertet 08.01.2026 15:34:44

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Novartis-Aktie mit Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine sorgfältige Analyse der Novartis-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Novartis
114.01 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix seien die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum der Schweizer, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kürzlich erfolgten Markteinführungen von Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria und Vanrafia bei Nephropathie dürften den Umsatz ebenfalls ankurbeln. Als weitere wichtige Wachstumstreiber verwies sie auf erwartete Zulassungsanträge und laufende Phase-III-Studien.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 15:18 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 113.90 CHF nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 19.23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 687’550 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 04.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

