Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
Novartis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix seien die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum der Schweizer, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kürzlich erfolgten Markteinführungen von Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria und Vanrafia bei Nephropathie dürften den Umsatz ebenfalls ankurbeln. Als weitere wichtige Wachstumstreiber verwies sie auf erwartete Zulassungsanträge und laufende Phase-III-Studien./ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
92.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
113.86 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
114.01 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.30%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
