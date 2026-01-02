Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.01.2026 14:43:44

Novartis Hold

Novartis
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix seien die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum der Schweizer, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kürzlich erfolgten Markteinführungen von Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria und Vanrafia bei Nephropathie dürften den Umsatz ebenfalls ankurbeln. Als weitere wichtige Wachstumstreiber verwies sie auf erwartete Zulassungsanträge und laufende Phase-III-Studien./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

