NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Vor den Geschäftszahlen am 10. Februar dürfte sich bei der Bewertung der Aktien wohl nicht viel bewegen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht könnten die Schätzungen für den Hersteller von Luxusautos noch etwas zurückgehen./rob/bek/men;