Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

298.52
CHF
1.06
CHF
0.36 %
18:00:01
BRXC
08.01.2026 19:47:47

Ferrari Hold

Ferrari
298.52 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Vor den Geschäftszahlen am 10. Februar dürfte sich bei der Bewertung der Aktien wohl nicht viel bewegen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht könnten die Schätzungen für den Hersteller von Luxusautos noch etwas zurückgehen./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
323.10 € 		Abst. Kursziel*:
-4.05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
317.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.21%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse