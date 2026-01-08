Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.53CHF
0.03CHF
0.58 %
17:29:52
BRXC
08.01.2026 16:25:46
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo
5.53 CHF 0.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,50 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee reduzierte ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027, erhöhte sie aber für 2028 unter Berücksichtigung von Kostensenkungen. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne bis Dezember 2027, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.90 €
|
Abst. Kursziel*:
17.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.14%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
