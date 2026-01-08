NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,50 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee reduzierte ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027, erhöhte sie aber für 2028 unter Berücksichtigung von Kostensenkungen. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne bis Dezember 2027, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ajx/jha/;