Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.53
CHF
0.03
CHF
0.58 %
17:29:52
BRXC
08.01.2026

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,50 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee reduzierte ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027, erhöhte sie aber für 2028 unter Berücksichtigung von Kostensenkungen. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne bis Dezember 2027, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.90 € 		Abst. Kursziel*:
17.01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.14%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse