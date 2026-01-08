Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’478 0.5%  Bitcoin 72’719 -0.1%  Dollar 0.7993 0.2%  Öl 62.9 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Erneut Verhandlungen über Fusion
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
Darum gewinnt der US-Dollar gegenüber Franken und Euro
NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
Suche...

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

30.96
CHF
0.10
CHF
0.31 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 20:25:46

Deutsche Bank Overweight

Deutsche Bank
30.96 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 38,40 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grund für das höhere Kursziel sei die zeitliche Verschiebung der Bewertung auf Basis der Schätzungen von bislang 2026 auf das Jahr 2027, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.22 € 		Abst. Kursziel*:
20.39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.10%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse