Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
30.96CHF
0.10CHF
0.31 %
18:00:01
BRXC
08.01.2026 20:25:46
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank
30.96 CHF 0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 38,40 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grund für das höhere Kursziel sei die zeitliche Verschiebung der Bewertung auf Basis der Schätzungen von bislang 2026 auf das Jahr 2027, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.22 €
|
Abst. Kursziel*:
20.39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.10%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
