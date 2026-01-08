Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI-Performance 08.01.2026 09:28:36

Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Aktuell geht es für den SMI erneut nach oben.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent fester bei 13’329.96 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.539 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.056 Prozent auf 13’331.55 Punkte an der Kurstafel, nach 13’324.03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 13’335.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’313.17 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1.03 Prozent zu. Der SMI wurde vor einem Monat, am 08.12.2025, mit 12’981.42 Punkten bewertet. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 12’648.11 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 11’876.21 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell UBS (+ 0.80 Prozent auf 37.66 CHF), Roche (+ 0.56 Prozent auf 340.10 CHF), Zurich Insurance (+ 0.38 Prozent auf 587.80 CHF), Novartis (+ 0.25 Prozent auf 113.88 CHF) und Swiss Life (+ 0.20 Prozent auf 903.00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-3.88 Prozent auf 77.26 CHF), Partners Group (-1.11 Prozent auf 1’021.50 CHF), Kühne + Nagel International (-0.79 Prozent auf 176.35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.59 Prozent auf 60.78 CHF) und Alcon (-0.56 Prozent auf 64.28 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 239’692 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 282.084 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Swiss Re lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.50 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
